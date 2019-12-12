Окупанти поширюють фейки про підготовку бійцями ЗСУ диверсій у місцях розведення

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати інформаційні заходи з дискредитації Об’єднаних сил та з метою зриву мирних ініціатив України.

Про це розповів на брифінгу речник МОУ Максим Праута, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Зокрема, 11 грудня низка російських та підконтрольних окупантам ЗМІ поширили відео про виявлення «схрону з боєприпасами», нібито закладеного українськими розвідниками на підконтрольній окупаційній адміністрації території поблизу одного з районів розведення сил (н. п. Станиця Луганська). При цьому провокаційно стверджувалось, що понад 280 мін та 32 тисячі патронів різного калібру мали бути використані нібито для проведення терористичних актів проти мирного населення", сказав він.

Праута зауважив, що очевидним є те, що приховане розміщення такої кількості боєприпасів є практично неможливим завданням для будь-якої спецслужби в існуючих умовах жорсткого контррозвідувального режиму на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, який забезпечується безпосередньо офіцерами ФСБ РФ.

За наявною в Головному управлінні розвідки інформацією, зазначені боєприпаси приховувались командуванням окремих підрозділів 2 АК окупаційних військ з метою подальшої наживи на їх незаконному продажі. А так зване «МГБ ЛНР» вирішило використати зазначений факт для проведення чергової антиукраїнської інформаційної акції.