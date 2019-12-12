Окупанти двічі порушили “тишу” в районі Павлополя

Окупанти двічі порушили “тишу” в районі Павлополя

Укрінформ
Станом на 12.30 поточної доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових в районі Павлополя, що на Донецькому напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"З 10.50 упродовж півгодини противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Майже одразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру", - сказав він.

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Речник повідомив, що втрат з боку українських військових немає.

Фото: ООС

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