Окупанти двічі порушили “тишу” в районі Павлополя

Станом на 12.30 поточної доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових в районі Павлополя, що на Донецькому напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"З 10.50 упродовж півгодини противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Майже одразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру", - сказав він.

Речник повідомив, що втрат з боку українських військових немає.

Фото: ООС