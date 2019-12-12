На Донбасі — 10 порушень “тиші”, окупанти застосовують міномети і СПГ

За минулу добу окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“11 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського і Авдіївки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: двічі неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Кримського та двічі біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.