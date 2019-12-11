Окупанти тричі за день зривали

Окупанти тричі за день зривали "тишу", поранений український військовий

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 18.00 середи, 11 грудня, тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли укріплень Об'єднаних сил:

біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

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1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

11 грудня поранення внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

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