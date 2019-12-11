Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Луганським і Лебединським

Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Луганським і Лебединським

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли: біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.

Читайте також: Окупанти на Донбасі активно тренують снайперів - розвідка

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано сім ворожих обстрілів: неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів – із РПГ та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 та станкових протитанкових гранатометів; поблизу Катеринівки та Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Читайте також: Права жінок на окупованих територіях порушуються колосально - Ташева

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об'єднаних сил не було.

Фото: ООС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-