Окупанти на Донбасі активно тренують снайперів - розвідка

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує здійснювати заходи, спрямовані на підвищення бойової спроможності - готує спайперів.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"З початком нового навчального року окупанти зосередили зусилля на підготовці снайперів та молодшого командного складу. Зокрема, з 9 грудня розпочалися навчальні збори з командирами взводів та снайперами. Зазначені заходи проводяться під керівництвом та за безпосередньою участю кадрових офіцерів ЗС РФ", - поінформував речник.

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Він додав, що підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави.