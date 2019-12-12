В ООН вимагають вільного доступу до затриманих на окупованому Донбасі

Моніторингова місія ООН з прав людини наполягає на безперешкодному конфіденційному доступі до затриманих на окупованій території Донбасу, що прописано в комюніке нормандської зустрічі в Парижі.

Про це заявила голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер під час презентації періодичної доповіді щодо ситуації на Сході України за період з 16 серпня до 15 листопада цього року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу наголосити, що діяльність моніторингової місії ООН з прав людини на території, яка контролюється самопроголошеними республіками, вкрай обмежена. Я закликаю надати Місії безперешкодний конфіденційний доступ до місць тримання під вартою і затриманих", - сказала Богнер.

Вона підкреслила, що в комюніке за підсумками зустрічі нормандської четвірки в Парижі 9 листопада було визначено необхідність надання міжнародним організаціям повного і безумовного доступу до всіх затриманих.

"Сподіваємося, що це дасть новий імпульс для забезпечення можливості такого доступу", - зазначила голова Місії.

Богнер також констатувала, що попри численні звернення, Російська Федерація досі не надала Місії доступу до півострова.

"Закликаємо Росію полегшити доступ (для представників Місії - ред.), тому що це допомогло б посилити захист осіб, які перебувають у вразливому становищі, і надіслало б позитивний сигнал міжнародній спільноті", - вважає Богнер.