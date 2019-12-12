На Донбасі з початку року загинули 26 цивільних — ООН

У період з початку року до середини листопада обабіч лінії розмежування на Донбасі загинуло 26 цивільних і 136 зазнало поранень.

Про це заявила голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер під час презентації періодичної доповіді щодо ситуації на Сході України за період з 16 серпня до 15 листопада цього року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Упродовж звітного періоду шістьох цивільних осіб було вбито, а 36 — поранено. Загальна кількість жертв серед цивільного населення у 2019 році становила 162 особи станом на 15 листопада: 26 убитих і 136 поранених”, - сказала Богнер.

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За її словами, ця кількість на 40% менша порівняно з аналогічним календарним періодом 2018 року і є найнижчою за весь період конфлікту.

Голова Місії ООН підкреслила, що починаючи із середини квітня 2014 року загальна кількість загиблих серед цивільного населення обабіч лінії зіткнення на Донбасі становить 3344 людини, а кількість поранених перевищує сім тисяч.