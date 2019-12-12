Зеленський нагородив орденами та медалями 29 військових
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відзначив 29 військовослужбовців державними нагородами.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку”.
Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».
Усього державні нагороди присвоєно 29 військовослужбовцям, шістьом із них — посмертно.