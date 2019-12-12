Зеленський нагородив орденами та медалями 29 військових

Зеленський нагородив орденами та медалями 29 військових

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відзначив 29 військовослужбовців державними нагородами.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку”.

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Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Усього державні нагороди присвоєно 29 військовослужбовцям, шістьом із них — посмертно.

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