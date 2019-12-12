Зеленський привітав українських бійців з Днем Сухопутних військ

Сухопутні війська України стійко стримують російську агресію на Донбасі й демонструють високий бойовий вишкіл та непереможний характер.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у вітанні з нагоди Дня Сухопутних військ ЗСУ.

“Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер”, - звернувся глава держави до воїнів і ветеранів Сухопутних військ з нагоди професійного свята.

Президент висловив упевненість, що гасло Сухопутних військ «За Україну! За її волю!» викарбуване у серцях бійців, і немає такої сили, яка могла б зламати їхній дух.

“Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!”, - побажав Зеленський.

День Сухопутних військ України відзначається згідно з указом Президента від 18 жовтня 1997 року щорічно 12 грудня.