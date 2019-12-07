Окупанти повернули тіло загиблого полковника СБУ - депутат

Бойовики терористичної організації "ДНР" передали Україні тіло загиблого полковника СБУ Дмитра Каплунова, яке не віддавали майже тиждень.

Про це повідомив у Facebook народний депутат з фракції "Голос" Роман Костенко.

"Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім, хто доклав зусиль! Поховаймо воїна і розберемося, чому його тіло опинилося в руках ворогів. Бо є правило: забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні супротивника", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Службі безпеки україни заявляли, що окупанти майже тиждень не віддають тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

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За даними СБУ, українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця, який загинув при виконанні бойового завдання в так званій сірій зоні.

1 грудня, при виконанні бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. Внаслідок вибухів військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

В СБУ 2 грудня повідомили, що при виконанні бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Президент Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про присвоєння звання Героя України полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову, які загинули на Донбасі.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine