За стандартами НАТО: структуру ЗСУ почнуть змінювати з 7 грудня

Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова повідомила, що структура Збройних сил України буде змінена з 7 грудня.

Про це вона заявила в ефірі Громадського.

"Ми переходимо на так звану j-strucrure, яка відповідає натівським стандартам. Це розмежування функцій всередині Збройних сил на функції генерування і застосування. Тобто є умовно підрозділи, які мають генерувати, тобто навчати персонал, забезпечувати озброєнням, розподіляють все це. А є люди, які відповідають за застосування, тобто ті, які власне воюють", — пояснила Фролова.

За її словами, наразі усі ці функції перемішані.

"Така зміна дає транспарентність процесів, прозорість. Тобто ми розуміємо, хто за що відповідає. Крім того, посада начальника Генштабу буде розділена на два компоненти. Вона буде розділена на головнокомандувача і на начальника Генерального штабу. Начальник Генштабу відповідатиме за забезпечення, а головнокомандувач — це головний військовий країни", — розповіла заступниця очільника Міноборони.

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Водночас, Фролова наголосила, що наступним завданням буде зміна самого міністерства, оскільки "структура є застарілою та не відповідає сучасним викликам".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони створити Військову поліцію. Крім того, глава держави вважає за необхідне до кінця року розробити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів.