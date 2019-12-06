Зеленський пообіцяв військовим просувати армію до стандартів НАТО

Президент Володимир Зеленський пообіцяв зробити все необхідне для практичного наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО.

Про це він заявив під час спілкування з військовослужбовцями в зоні ООС, яке транслювалося наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Тому ми зробимо все, щоб утілити в життя такі дуже необхідні зміни для Збройних Сил України, будемо не словами, а справами наближати їх до стандартів НАТО”, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що армія повинна постійно розвиватися, зміцнювати боєздатність та підготовку.

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“Наша країна існує завдяки вам. Державу, яка не підтримує та не турбується про свою армію, ніхто ніколи не буде поважати”, - звернувся Президент до військовослужбовців.

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України.