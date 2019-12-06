Зеленський приїхав на Донбас
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України прибув на Донеччину у зону проведення операції Об'єднаних сил.
Спілкування глави держави з військовослужбовцями транслювалося наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.
“Для мене дуже важливо у цей день бути саме тут, у зоні проведення операції Об’єднаних сил”, - зазначив Зеленський.
На початку зустрічі глави держави із захисниками пролунав державний гімн України, а також було оголошено хвилину мовчання за загиблими бійцями.