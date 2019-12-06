Зеленський нагородив бійців ООС та присвоїв почесні назви військовим частинам

Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил України вручив державні нагороди, бойовий прапор та присвоїв почесні найменування військовим частинам.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями Операції об’єднаних сил у Донецькій області вручив державні нагороди, бойовий прапор, а також присвоїв почесні найменування військовим частинам і військові звання”, - ідеться в повідомленні.

Робоча поїздка Президента України до Донецької області / Фото: president.gov.ua

Зазначається, що Президент нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні".

Також Президент вручив бойовий прапор командиру 46-го окремого штурмового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України В’ячеславу Власенку.

Крім того, Глава держави вручив стрічки до бойових прапорів командирам військових частин.

Так, 46-й окремий штурмовий батальйон 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ отримав почесне найменування "Донбас"; 19-а ракетна бригада Сухопутних військ ЗСУ - почесне найменування "Свята Варвара"; 201-а зенітна ракетна бригада Повітряних сил ЗСУ - почесне найменування "імені гетьмана Пилипа Орлика"; 73-ій Морський центр спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ - почесне найменування «імені кошового отамана Антіна Головатого».

Ім'я Героя України полковника Тараса Сенюка присвоєно 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.