Президент підвищив Хомчака та присвоїв п'ятьом офіцерам генеральські звання

Президент підвищив Хомчака та присвоїв п'ятьом офіцерам генеральські звання

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу - головнокомандувачу ЗСУ Русланові Хомчаку та ще п’ятьом офіцерам.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу — начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил України", - ідеться в документі.

Крім того, військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.

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Президент також присвоїв звання генерал-майора начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку; начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Маліновському; командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Олександру Нестеренку та начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку. Усі вони досі мали звання полковника.

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