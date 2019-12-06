Президент підвищив Хомчака та присвоїв п'ятьом офіцерам генеральські звання
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
"Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу — начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил України", - ідеться в документі.
Крім того, військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.
Президент також присвоїв звання генерал-майора начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку; начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Маліновському; командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Олександру Нестеренку та начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку. Усі вони досі мали звання полковника.