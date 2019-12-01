Втрати окупантів на Донбасі за листопад - 107 осіб

Втрати російських окупаційних військ на Донбасі у листопаді 2019 року становили 107 осіб.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, у листопаді 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становили 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 – складають санітарні втрати ворога", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, ще одне порушення сталося цієї ночі. Втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.