Росія відправила на Донбас черговий “гумконвой” - вантажівки напівпорожні

У четвер, 28 листопада, через російські пункти пропуску “Матвєєв Курган” та “Донецьк” на в’їзд в Україну прослідував черговий так званий “гуманітарний конвой” РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Через російські пункти пропуску “Матвєєв Курган” та “Донецьк” з 5.00 до 6.15 28 листопада на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського “гумконвою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 93 “гумконвой” складався з 42 автомобілів.

Держприкордонслужба заявляє, що його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 70%.

"В цьому році це дев’ятий такий “гумконвой”, - додають у ДПСУ.