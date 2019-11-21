Росія перекинула на Донбас черговий “гумконвой”

У четвер, 21 листопада, через російські пункти пропуску «Матвєєв Курган» та «Донецьк» на територію України зайшов так званий «гуманітарних конвой» з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Переміщення дев’яносто другого т.зв. «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей», - йдеться у повідомленні.

Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Загалом, за даними ДПСУ, з 5.00 до 5.45 21 листопада через російські пункти пропуску «Матвєєв Курган» та «Донецьк» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого «гумконвою» у складі 23 автомобілів.

У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Крім того, завантаженість транспортних засобів становила близько 70%, додали у прикордонному відомстві.

Також підкреслюється, що в цьому році це восьмий такий «гумконвой», перший і другий були в липні і вересні, і по три в жовтні та листопаді.

Як повідомлялося, загалом Росія з серпня 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. МЗС неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".