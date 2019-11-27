Контррозвідка СБУ не дала вивезти з України в ЄС партію танкових двигунів

Контррозвідники та слідчі СБУ викрили незаконне вивезення з України до країн ЄС двигунів, які використовуються для комплектування бронемашин, що знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“21 листопада правоохоронці затримали іноземця, який намагався вивезти за межі України товари військового призначення - дизельний двигун марки УТД20С1. Під час подальших слідчих дій за адресою комерційної структури (пов’язаної з фігурантами кримінального провадження) виявлено 20 дизельних двигунів марки УТД20, які за оперативною інформацією готувалися до вивезення за кордон. Ці мотори встановлюються на БМП-1, БМП-2 та відносяться до товарів військового призначення. У зловмисників також виявлено 21 корпус та інші запчастини до комплектації двигунів”, - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ