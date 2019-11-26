СБУ підозрює заступника мера Слов’янська у тероризмі

Слідчі Служби безпеки України здійснили повідомлення про підозру одному із заступників міського голови Слов'янська.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“СБУ підозрює заступника мера у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2014 року під час головування посадовця на сесії міськради депутати ухвалили рішення щодо проведення фейкового референдуму та призначення лідера одного з бандформувань головою виконкому міськради. Посадовець також сприяв легалізації проросійських бойовиків через створення “народної дружини”.

Читайте також: ДБР підготувало підозру депутатці Федині за погрози Президенту

Тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.