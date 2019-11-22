Окупанти випустили ракету по вантажівці ЗСУ, троє поранених

Російські окупаційні війська обстріляли з протитанкового керованого ракетного комплексу машину забезпечення українських військових, трьох бійців госпіталізовано з контузією.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Вчора, 21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. Причому, оператор ПТРК намагався "навести" ракету у кабіну машини, проте не розрахував відстань і влучив у борт кузова.

Унаслідок обстрілу троє військовослужбовців зазнало контузії, серед них одна жінка. Наразі вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Їхній стан задовільний.

У пресцентрі наголосили, що машина забезпечення розвозила харчі і воду військовослужбовцям на дальні позиції. Автомобіль на момент обстрілу не перебував на передовій лінії оборони, а перебував у населеному пункті Шуми.

"Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував", - прокоментував один із військовослужбовців.