Донбас: сім ворожих обстрілів, у ДТП загинув військовий

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чотири обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм; двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Тарамчука – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 22 листопада, інформує штаб, поранення внаслідок обстрілів отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

Також у повідомленні зазначається, що тривають заходи з покращення гуманітарної ситуації в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Розгорнуті і функціонують пости Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Тривають заходи на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, щодо демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

Щоденно, перед початком робіт, ділянка перевіряється спеціальною піротехнічною групою ДСНС України.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області силами та засобами ДСНС України проводиться демонтаж та технічне обстеження місцевості довкола споруд. Вилучено 6 вибухонебезпечних предметів, поінформували в штабі ООС.