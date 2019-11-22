Окупанти порушили “тишу” на ділянці розведення в Петрівському

Російсько-окупаційні війська відкривали провокаційний вогонь у межах ділянки розведення №3 в районі населеного пункту Петрівське, аби дискредитувати ЗСУ в очах місцевого населення та світової спільноти.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 21 листопада зазначено, що 20 листопада 2019 року, камерою зафіксовано грубе порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних збройних формувань у межах ділянки розведення №3 Петрівське”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, патруль ОБСЄ, який здійснював моніторинг ситуації за 2 км на північ від населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), о 10.52 чув три черги з великокаліберного кулемету за 2-3 км на південь-південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення).

Після проведеного аналізу, зазначають в штабі ООС, не важко здогадатись, що це чергова спроба дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території та світової спільноти. "Спроєктувавши цю подію на карту місцевості, можна отримати результат, що постріли були здійснені з тимчасово окупованої території окупаційними збройними формуваннями поблизу або в межах ділянки розведення №3 Петрівське в невідомому напрямку", - наголосили у штабі.

Підрозділи ЗСУ відповідно до умов розведення, з ймовірного місця порушення режиму припинення вогню вести обстріли фізично не можуть, запевнили в пресслужбі.