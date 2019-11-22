Окупанти порушили “тишу” на ділянці розведення в Петрівському
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 21 листопада зазначено, що 20 листопада 2019 року, камерою зафіксовано грубе порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних збройних формувань у межах ділянки розведення №3 Петрівське”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, патруль ОБСЄ, який здійснював моніторинг ситуації за 2 км на північ від населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), о 10.52 чув три черги з великокаліберного кулемету за 2-3 км на південь-південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення).
Після проведеного аналізу, зазначають в штабі ООС, не важко здогадатись, що це чергова спроба дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території та світової спільноти. "Спроєктувавши цю подію на карту місцевості, можна отримати результат, що постріли були здійснені з тимчасово окупованої території окупаційними збройними формуваннями поблизу або в межах ділянки розведення №3 Петрівське в невідомому напрямку", - наголосили у штабі.
Підрозділи ЗСУ відповідно до умов розведення, з ймовірного місця порушення режиму припинення вогню вести обстріли фізично не можуть, запевнили в пресслужбі.