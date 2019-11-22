У Дніпрі лікарі повернули до життя бійця ООС, який місяць пролежав у комі

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова повернули до життя бійця, який місяць пролежав у комі.

Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко в Facebook.

«Боєць Єлизар, 22 роки. Отримав проникаюче черепно-мозкове поранення в селищі Зайцеве. За лічені години був доставлений в Дніпро в Мечникова. Нейрохірурги під керівництвом Андрія Сірка кинули виклик смерті. Провели операцію з видаленням осколків, зруйновано 20% мозку», - написав головний лікар.

Читайте також: До Дніпра гелікоптером доправили хворих військових

За його словами, пацієнт десятки днів провів у комі. Місяць його тіло не робило жодних рухів. А тепер хлопець прийшов до тями, з'явилася динаміка, мова і бажання жити, проходив реабілітацію в госпіталі.

«Андрій Сірко і Станіслав Поронік поставили крапку на тривалій боротьбі за майбутнє Єлизара, вони накрили дефект черепа 12х12 см спеціальною пластиною. Вона дозволить герою повноцінно жити», - зазначив Риженко.

Фото: ООС