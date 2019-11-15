До Дніпра гелікоптером доправили хворих військових

До Дніпра гелікоптером доправили хворих військових

Укрінформ
Троє хворих та травмований військовий доправлені із зони проведення операції Об’єднаних сил до Дніпра військовим гелікоптером.

Про це повідомила волонтер Тетяна Губа у Facebook.

«Вчора, 14 листопада, о 23.20 в Дніпро евакуйовані військовим вертольотом 4 хворих Сонечок: троє хворих і один з травмою ока (обстежений в ДОКОЛ, зір не постраждав)», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів та БМП, загинув боєць

Губа зазначила, що усі військовослужбовці направлені у військовий шпиталь Дніпра.

Евакуація з ООС відбувалася у звичайному режимі, але зворотній виліт гелікоптера був затриманий через сильний вітер у аеропорту Дніпра.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-