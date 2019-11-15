До Дніпра гелікоптером доправили хворих військових

Троє хворих та травмований військовий доправлені із зони проведення операції Об’єднаних сил до Дніпра військовим гелікоптером.

Про це повідомила волонтер Тетяна Губа у Facebook.

«Вчора, 14 листопада, о 23.20 в Дніпро евакуйовані військовим вертольотом 4 хворих Сонечок: троє хворих і один з травмою ока (обстежений в ДОКОЛ, зір не постраждав)», - йдеться в повідомленні.

Губа зазначила, що усі військовослужбовці направлені у військовий шпиталь Дніпра.

Евакуація з ООС відбувалася у звичайному режимі, але зворотній виліт гелікоптера був затриманий через сильний вітер у аеропорту Дніпра.