МОУ відповіло на закиди у соцмережах: Контузії відносяться до бойових уражень

У Мінстерстві оборони України запевнили, що ушкодження вуха внаслідок контузії та акубаротравми відносяться до бойових уражень.

Про це повідомили в пресслужбі МОУ у відповідь на запит Укрінформу.

“У відповідь на критичні повідомлення у соціальних мережах щодо нібито некоректного класифікування акубаротравм та “віднесення їх до небойових видів травматизму”, Головне військово-медичне управління ЗС України повідомляє: згідно з Класифікатором втрат особового складу Збройних Сил України, затвердженим начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України від 24 жовтня 2019 року, категорія “санітарні втрати” відноситься до бойових втрат особового складу. Своєю чергою, до санітарних втрат, зокрема, відносяться втрати особового складу внаслідок поранень, бойового стресу, бойових ушкоджень (травмувань), впливу негативних факторів від зброї, яку застосував противник, у тому числі ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравми”, - наголосили в міністерстві.

У МОУ нагадали, що Медична служба ЗСУ у своїй повсякденній діяльності користується Військовим стандартом 01.305.003 (Видання 1, медичне забезпечення) “Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України” та “Тимчасовою інструкцією з кодифікації бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України”. Відповідно до наведених документів, ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравма відносяться до коду 1130 (бойові ураження).

Раніше в соцмережах з'явилась інформація активістів та волонтерів про те, що в Генштабі ЗСУ затвердили новий класифікатор втрат особового складу Збройних Сил України, згідно з яким контузії начебто не відносяться до бойових поранень.