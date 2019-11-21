Розведення на Донбасі: окупанти вночі перекидають озброєння на нові позиції

Розведення на Донбасі: окупанти вночі перекидають озброєння на нові позиції

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська в темну пору доби приховано переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін. Крім того, у темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення", - повідомив речник.

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За словами Праути, аби приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом начебто загрози обстрілів підрозділами Об’єднаних сил.

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