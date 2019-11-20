Зеленський про розведення по всій лінії розмежування: Зараз про це не говоримо

Президент Володимир Зеленський зазначив, що до зустрічі лідерів країн “нормандського формату” мова про розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі не йтиме.

Про це він сказав під час спілкуванні зі ЗМІ у Станиці Луганській, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ми щось говоримо, ми повинні це робити. Ми зробили розведення у трьох точках, щодо яких у нас і були домовленості, щоб розблокувати формат нормандської зустрічі. Це більш складне питання, тому що там існує багато, скажемо так, ділянок, які дуже складні у принципі для обговорення розведення, тому зараз про це не говоримо, говоритимемо про це на зустрічі”, - відповів Зеленський на запитання, чи можливе й чи підтримує він розведення на всій лінії розмежування.

Як повідомлялося, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої “нормандської четвірки”) запланований на 9 грудня в Парижі.

У процесі підготовки до “нормандської зустрічі” Україна погодила так звану “формулу Штайнмаєра” та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.