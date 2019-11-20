Уряд спростив процедуру перетину лінії розмежування

Кабмін схвалив рішення, яке дозволить спростити перетин лінії розмежування для підлітків, які змушені проживати на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення передбачає спрощення процедури перетину лінії розмежування особами, які не досягли 16-річного віку, на підставі свідоцтва про народження. Ним також буде спрощено процедури переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами.

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Крім того, йдеться про внесення змін до довідки про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через лінію розмежування.

У КМУ вважають, що таке рішення дасть змогу зменшити черги на пунктах пропуску, зменшити витрати родин та спростити життя громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України. Нові правила почнуть діяти наприкінці листопада 2019 року.