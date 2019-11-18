Біля Петрівського та Богданівки знешкодили вже півтори сотні боєприпасів

На Донеччині в районі розведення сил на лінії розмежування біля Петрівського - Богданівки вже виявлено та знешкоджено 157 одиниць вибухонебезпечних предметів, продовження обстеження забрудненої території триває.

Про це 18 листопада повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«Піротехніки ДСНС продовжують обстеження територій на лінії розмежування на наявність вибухонебезпечних предметів... З початку робіт обстежено територію площею 14,97 га, виявлено та знешкоджено 157 одиниць вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

В управлінні нагадали, що піротехнічні розрахунки ДСНС України приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське - Богданівка Волноваського району 13 листопада .

18 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС України було обстежено територію площею 2,8 га, вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Від ДСНС України залучалось 4 піротехнічні розрахунки (20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки).

Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 19 листопада.

Фото: ДСНС