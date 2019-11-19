Окупанти знову не пустили спостерігачів ОБСЄ на свої блокпости

Доступ спостерігачів СММ ОБСЄ залишався обмеженим на вихідних, зокрема на блокпостах російських збройних формувань поблизу окупованих Заїченка та Новоазовська.

Про це йдеться в опублікованому на сайті ОБСЄ звіті, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"16 та 17 листопада на блокпості північніше н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) озброєні члени збройних формувань вкотре відмовили патрулям Місії у проїзді на південь до н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька) та на захід до н.п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на "небезпечні умови" і на те, що "тривають роботи з розмінування", - йдеться у звіті.

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Крім того, 16 та 17 листопада на блокпості північніше н.п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південь від Донецька) члени російських збройних формувань відмовляли патрулям Місії у проїзді, посилаючись на те, що "тривають навчання", додали в Місії.

Також 17 листопада на блокпості, розташованому на північний схід від н.п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), двоє озброєних бойовиків "дозволили патрулю Місії проїхати тільки після проведення огляду багажників автомобілів СММ".