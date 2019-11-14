В ООН назвали конфлікт на Донбасі

В ООН назвали конфлікт на Донбасі "найстарішим" у світі

Укрінформ
В Організації об'єднаних націй вважають, що конфлікт на сході України є "найстарішим" у світі, оскільки літні люди становлять третину з тих, хто потребує допомоги через нього.

Про це повідомляє український Офіс ООН з координації гуманітарних питань у Twitter.

“Конфлікт на сході України є “найстарішим” у світі, оскільки літні люди становлять 30% з тих, хто потребує допомоги через нього”, - заявили в Офісі.

В організації також додали , що понад 560 тисяч людей похилого віку втратили доступ до пенсій "через бюрократичні перепони".

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Як зазначили в ООН, нині близько 1,4 мільйона людей в Україні стали внутрішніми переселенцями.

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