Загороднюк: Позиція держави - скасувати призов

Міністр оборони Андрій Загороднюк виступає за скасування призову на військову службу, однак попереджає, що для цього потрібен час.

Про це Загороднюк заявив в інтерв’ю ТСН, повідомляє сайт Міноборони.

«Позиція держави і моя персональна ціль - це скасувати призов. Ми рухаємося до армії згідно зі стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою й оснащеною», - цитують у військовому відомстві Загороднюка.

Однак зауважив міністр, це не відбудеться швидко.

«Це не буде протягом року. Кожен військовослужбовець має знати своє місце, в нього має бути чітка військова кар’єра, захищені права - так, щоб ми могли конкурувати при відборі, конкурувати за кращих людей в нашій армії. І хороша техніка, звичайно, що є частиною наших спроможностей», - зазначив очільник Міноборони.