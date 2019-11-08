Розведення військ у Петрівському перенесли на суботу — ОБСЄ

Розведення військ у Петрівському Донецької області розпочнеться у суботу, 9 листопада, о 12 годині за Києвом.

Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік, йдеться у пресрелізі ОБСЄ.

"Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату та час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Розведення військових і техніки розпочнеться у суботу 9 листопада о 12 годині за київським часом", - сказав Сайдік.

Раніше командувач Обєднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що українська сторона готова сьогодні о 12 годині розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що угруповання "ДНР" на своїх ресурсах заявило про нібито обстріл українськими військовими напередодні ввечері ділянки розведення сил і засобів у Петрівському. Сепаратисти стверджують, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Як відомо, домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому досягнуто на засіданні Тристоронньої контактної групи 1 жовтня.

Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.