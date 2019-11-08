Українські війська готові до розведення у Петрівському - командувач ООС

"Сьогодні о 12 годині ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й укотре порушив міжнародні домовленості", - сказав командувач ООС.

Він уточнив, що дата визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня. Цей факт відображений у щоденному звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ від 31 жовтня. Таким чином, 7-денний "режим тиші" на ділянці розведення витриманий, і українська сторона готова виконати умови щодо розведення сил та засобів, наголосив Кравченко.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що угруповання «ДНР» на своїх ресурсах заявило про нібито обстріл українськими військовими напередодні ввечері ділянки розведення сил і засобів у Петрівському. Сепаратисти стверджують, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Як відомо, домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому досягнуто на засіданні Тристоронньої контактної групи 1 жовтня.

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Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.