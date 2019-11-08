Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться опівдні

"30 жовтня зафіксовано останній обстріл наших позицій. З того часу обидві сторони дотримуються режиму «Тиша»", - зазначив командир батальйону на псевдо "Вовк", підрозділ якого розташований у районі розведення сил.

За його словами, о 12.00 за сигналом світло-шумових ракет у повітря з обох боків лінії розмежування розпочнеться процес відведення особового складу та бойової техніки.

Водночас, у разі порушення окупантами Мінських домовленостей українські військові будуть готові негайно зайняти попередні позиції, наголосив комбат.

Тим часом Радіо Свобода повідомляє, що угруповання «ДНР» на своїх ресурсах заявляє про нібито обстріл українськими військовими напередодні ввечері ділянки розведення сил і засобів у Петрівському. Сепаратисти стверджують, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 1 жовтня було досягнуто домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому.

Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.