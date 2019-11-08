Bellingcat встановив нове ім'я та місце проживання ватажка бойовиків Ігоря Безлера

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat оприлюднила деталі розслідування, за результатами якого було встановлено вигадані прізвища Ігоря Безлера та Олега Іваннікова за виданими їм у Росії паспортами, серії яких мають послідовну нумерацію.

Про це йдеться на сайті Bellingcat в матеріалі «Як Росія видає підроблені паспорти своїм оперативникам в Україні».

«Безлер - лише один із багатьох російських оперативних працівників, яким російські спецслужби передавали підроблені паспорти під час роботи в Україні. Використовуючи злиті російські бази даних, лише за декількома основними біографічними деталями можлива розкрити підроблену особу оперативника, як це спостерігається з іншим представником ГРУ - Олегом Іваніковим ("Андрій Лаптєв")», - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що Безлеру було видано внутрішній російський паспорт під прізвищем Береговий, з усіма даними (дата народження, ім'я/по батькові) такими ж, як і у справжньої людини, що мешкає в Сімферополі.

«Безлер/Береговий використовував цей паспорт для подорожей по Росії та Україні, як це було виявлено у онлайн-базах даних, що є у вільному доступі, і які показують активність російських авіаперельотів у 2014 році», - вказують розслідувачі.

Вони надають алгоритм розшифровування серій російських паспортів (місце та рік видачі, серійний номер) та доводять, що паспорт "Берегового" (номер 4513078492) видав московський офіс, форма паспорта була надрукована у 2013 році, а сам паспорт був виданий або в 2013, або в 2014 році.

Читайте також: У Нідерландах для слухання справи MH17 призначили уже всіх суддів

Паспорт «Лаптєва» має номер 4513078464 та відрізняється від паспорта «Берегового» лише двома останніми цифрами. Про підробку паспортів також свідчить і той факт, що в базі даних платників податків РФ немає ідентифікаційних номерів осіб з такими паспортами.

У Bellingcat також вказують, що раніше подібним чином було виявлено, що ГРУ видавало паспорти бійцям приватної військової компанії «Вагнер». Документи були видані в тому ж "паспортному районі", а останні цифри серії паспортів були порядково досить близькі одні до одних, що свідчить про те, що вони були підроблені в один і той самий час.

Як відомо, бойовик Ігор Безлер звинувачується в умисному вбивстві активістів Ігоря Дяківського, Юрія Поправка, Володимира Рибака, він перебуває у розшуку, оголошеному ГПУ. Офіцер ГРУ Олег Іванніков підозрюється у причетності до збиття літака рейсу MH17 на сході України в 2014 році.