Місія ОБСЄ зафіксувала поранення окупантами підлітка у Золотому-5

Російські окупаційні війська поранили зі стрілецької зброї 16-річного хлопця в населеному пункті Золоте-5 на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє у вівторок у Facebook командування Об'єднаних сил з посиланням на звіт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 2 листопада 2019 року.

"Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано поранення зі стрілецької зброї 16-річного хлопця. Подія сталася 21 вересня 2019 року у кав’ярні на вулиці Войкова в населеному пункті Золоте-5 на тимчасово окупованій, і у вересні, і зараз, території", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у звіті місії ОБСЄ, на який посилається командування ОС, "1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на північний захід від Луганська). У лікарні в н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) медпрацівники повідомили про те, що 21 вересня 2019 року в лікарню доправили хлопця, якому зробили операцію у зв’язку з пораненнями ребер внаслідок вогню зі стрілецької зброї".

За словами медпрацівників, ідеться у звіті місії, у лікарні хлопцю також надано психологічну допомогу.

1 жовтня 2019 року матір хлопця та 5 сусідів повідомили, що хлопець отримав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села.

Командування Об’єднаних сил закликає з метою уникнення небезпеки для життя та здоров’я утримуватися від поїздок на непідконтрольну територію.