Укроборонпром виконує 44 контракти оборонного держзамовлення

У рамках державного оборонного замовлення підприємства «Укроборонпрому» отримали близько 5 млрд грн, і наразі виконують 44 різних контракти.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

«На Держоборонзамовлення в цьому році ми поки що отримали близько 5 млрд грн і зараз виконуємо 44 різних контракти», - сказав Абромавичус, додавши, що близько двох мільярдів гривень концерн ще має доотримати.

За словами гендиректора, наявність державного оборонного замовлення для «Укроборонпрому» є важливим, але не критичним чинником для підприємств концерну.

«Я б не сказав, що це критично важливо. Воно важливо, але не критично. У нас все-таки внутрішні поставки – це одна третина, експорт – дві третини. Тому ми працюємо на наших військових, які захищають країну, ми хочемо їм постачати якісне озброєння, у тому числі за рахунок більш високого маржинального експорту ми можемо виробляти їм більш якісну продукцію», - зазначив Абромавичус.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".