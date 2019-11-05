Від 3,5 до 59 тисяч: Абромавичус назвав середню зарплату на Укроборонпромі

На підприємствах “Укроборонпрому” середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн на місяць.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

«Тут досить велика різниця, в залежності від підприємства. Наприклад, візьмемо КБ "Луч". Коли я його відвідував, дізнався, що середня зарплата там 59 тис. грн. А найменша з усіх, що я бачив, на Харківському авіаційному заводі, оскільки він в стадії банкрутства вже багато років. У нього заборгованість там перед кредиторами, перед колективом 3,5 млрд гривень. Там середня зарплата близько 3,5 тис. грн», - зазначив Абромавичус.

На його думку, ситуацію може виправити зростання продажів продукції “Укроборонпрому”.

«Лише зі зростанням виручки можна гарантувати людям підвищення зарплати. Адже зараз через відсутність засобів на модернізацію, через досить несучасні управлінські підходи, ми маємо ситуацію, коли середня виручка на співробітника становить близько 16 тис. доларів на рік. У той же час середня по ринку у світі у цьому секторі - 365 тисяч доларів», - сказав Абромавичус.

Крім низької продуктивності праці та несучасних управлінських підходів ситуацію також ускладнює відсутність стабільного замовлення на підприємствах концерну. Це призводить до звільнень фахівців, яких потім дуже складно повернути.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".