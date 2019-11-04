Геращенко готує запит до СБУ через “вояж” депутата РФ у Золоте

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко готує запит до Служби безпеки України через приїзд депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова у Золоте, де днями завершилося розведення сил.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, наголосивши на необхідності жорсткої реакції на цей випадок СБУ, Міністерства закордонних справ України та Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"Це шокуюче. Після так званого розведення то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери представників місцевої влади, то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через визначені прикордонні пункти перетину, а через окуповані РФ території, приїжджає “ревізор“ із Держдуми. Він ще не повісив триколор в Золотому? Бо на мосту в Станиці якісь ганчірки теліпаються, й наші голуби миру ані мур-мур . Готую запит в СБУ, що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашніх позиціях нашої армії? Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни?" - заявила Геращенко.

Вона з обуренням нагадала, що ряд українських політиків перебуває у санкційному списку Москви, а в цей час "мордорці, які голосували за анексію Криму і введення військ на Донбас", вже вільно розгулюють Україною.

Як повідомлялося у ЗМІ, депутат Держдуми РФ Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції бойовиків з так званої ЛНР у районі Золотого Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил і засобів.

Цей "візит" російського депутата висвітлювали пропагандистські ЗМІ окупантів.