Розведення сил біля Золотого завершилося, далі демонтаж позицій та розмінування – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні отримала повідомлення про завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Золотого.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"1 листопада СММ отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого. 2 листопада Місія отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України з повідомленням про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого", - зазначається у звіті.

Нагадується, що Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Золотого невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 29 жовтня, коли військовослужбовці Збройних сил України і члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення.

Команди СММ були присутні впродовж усього процесу розведення в наступні дні.

"У вербальних нотах Міністерства закордонних справ України та в листі від збройних формувань також викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення, разом із вихідною інформацією та географічними координатами згаданих фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення", - повідомили в Місії.

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Ці повідомлення були надіслані СММ згідно з план-графіком, який узгоджений Тристоронньою контактною групою 1 жовтня 2019 року та регламентує заходи з відведення сил і засобів, демонтажу фортифікаційних споруд і розмінування на ділянках розведення.

"У вербальних нотах та листі також зазначено, що демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення почнеться згідно з узгодженим план-графіком. Місія продовжує активний моніторинг і повідомлятиме про перебіг ситуації", - повідомили в СММ.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.