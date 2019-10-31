ОБСЄ зафіксувала, як російська "гумдопомога" йде до бойовиків

СММ ОБСЄ нещодавно підтвердила той факт, що так звана "гуманітарна допомога" РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 31 жовтня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія повинна припинити здійснення незаконних поставок своїм збройним формуванням на окупованих районах Донбасу. На останньому засіданні Постійної ради російська делегація анонсувала кілька так званих "гуманітарних конвоїв", які будуть відправлені на Донбас до кінця цього року. Дійсно, 24 та 25 жовтня прибули двоє з них. Завдяки СММ ми тепер точно знаємо, хто був одержувачем цієї так званої "гуманітарної допомоги": 24 жовтня, цитую, "спостерігачі також бачили 8 вантажівок (з написами "Гуманітарна допомога від Російської Федерації") на території об’єкта збройних формувань у Луганську", - заявив він.

Дипломат наголосив, що зростання кількості порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, що фіксує СММ ОБСЄ в своїх останніх звітах, прямо пов’язано з цими регулярними поставками з території РФ: "Для обстрілів з важкого озброєння потрібні ракети та боєприпаси".

Він нагадав, що у кожному щотижневому звіті з часу чергового перемир’я від 21 липня СММ інформувала про велику кількість озброєння, розміщеного з порушенням відповідних ліній відведення на окупованих Росією районах Донбасу.

"Це заборонене Мінськими домовленостями озброєння продовжує залишатися інструментом Росії з контрольованої ескалації, яку вона використовує в політичних цілях для тиску на Україну", - зазначив Цимбалюк.

Представник України наголосив, що неконтрольована ділянка українсько-російського кордону на Донбасі залишається "коренем проблеми". "Допоки український уряд не відновить повний контроль над державним кордоном, Росія використовуватиме це для продовження незаконних поставок своїм гібридним збройним формуванням на Донбасі", - підкреслив він.