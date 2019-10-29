Окупантам дозволили обстрілювати військових ЗСУ без додаткових команд - розвідка

Окупантам дозволили обстрілювати військових ЗСУ без додаткових команд - розвідка

Укрінформ
Командування російсько-окупаційних військ надало дозвіл снайперським парам на обстріли особового складу підрозділів ЗС України без додаткових команд за умов гарантованого ураження та дотримання заходів маскування.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про наміри командування російсько-окупаційних військ активізувати застосування снайперів на лінії зіткнення з метою деморалізації особового складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. Зокрема, йдеться про надання дозволу снайперським парам на обстріли особового складу підрозділів ЗС України без додаткових команд за умов гарантованого ураження та дотримання заходів маскування, у тому числі з позицій у сірій зоні”, - повідомив Праута.

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За словами речника, паралельно противник активізував заходи з доукомплектування та підготовки снайперських підрозділів у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

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