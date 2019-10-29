Окупантам дозволили обстрілювати військових ЗСУ без додаткових команд - розвідка

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про наміри командування російсько-окупаційних військ активізувати застосування снайперів на лінії зіткнення з метою деморалізації особового складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. Зокрема, йдеться про надання дозволу снайперським парам на обстріли особового складу підрозділів ЗС України без додаткових команд за умов гарантованого ураження та дотримання заходів маскування, у тому числі з позицій у сірій зоні”, - повідомив Праута.

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За словами речника, паралельно противник активізував заходи з доукомплектування та підготовки снайперських підрозділів у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.