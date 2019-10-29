Окупанти із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ під Богданівкою

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції ОС. Втрат серед українських військових наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 ворог обстріляв наших військових двічі. На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського”, - заявив Праута.

За його словами, на Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали позиції Об'єднаних сил в районі Богданівки.

“Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - повідомив Праута.

Фото: ООС