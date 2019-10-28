На Донбасі окупанти 13 разів порушили "тишу", тричі обстріляли Золоте-4

Про це штаб ООС повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли: неподалік Березового – з СПГ та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів: тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів; три рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Травневого – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.