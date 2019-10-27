Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, з СПГ та великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:
двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
неподалік Луганського з напрямку Доломітного – з великокаліберних кулеметів;
два рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.