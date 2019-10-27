Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу", втрат немає

Впродовж поточної доби збройні формування РФ та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, з СПГ та великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:

двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

неподалік Луганського з напрямку Доломітного – з великокаліберних кулеметів;

два рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.