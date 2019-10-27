Окупанти стріляли біля Новолуганського із заборонених мінометів - СЦКК

Сьогодні і вчора бойовики на Донбасі здійснили обстріли із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів великого калібру поблизу населених пунктів, загалом випустивши понад двадцять мін.

Про це повідомляє пресцентр ООС з посилання на інформацію СЦКК.

"26 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Зайцеве Північне, Луганське, Новгородське із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм (4 міни) та 82 мм (16 мін). Сьогодні ж окупаційні війська здійснили черговий обстріл поблизу населеного пункту Новолуганське із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм (3 міни)", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в СЦКК, така системна цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту.