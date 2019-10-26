Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського і Хутора Вільного
Про це повідомляє офіційний вебсайт Міністерства оборони України.
“Від початку поточної доби, 26 жовтня, зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Ворог порушував режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил”, - йдеться у повідомленні.
Так, двічі після опівночі та з 7.35 ранку противник вів вогонь від Доломітного по позиціях підрозділів ООС біля Новолуганського. Окупанти застосовували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Окрім цього, після 3.40 ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів біля Хутора Вільного.
Українські військові декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь та придушували активність російських окупаційних підрозділів.
За наявною інформацією, бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.
Фото: ООС